09/12/2025 17:02

Superstrada Ragusa-Catania, varato il quinto cavalcavia. VIDEO

Il cavalcavia è stato posizionato tra le due carreggiate della costruenda “Ragusana”.

di Redazione

Licodia Eubea, Catania – Nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito, Anas ha eseguito le attività di varo del 5° cavalcavia, che fa parte dei 7 in progetto lungo il Lotto 2 dell’itinerario “Ragusa-Catania”, ricadente nel territorio di Licodia Eubea, Comune della provincia di Catania.

Lo comunica l’Anas.

Si tratta di un impalcato metallico che è stato installato al km 22,500 della strada statale 514 “Di Chiaramonte”.

Il cavalcavia è costituito da un impalcato con luce avente misura 42,50 metri e con appoggio anche su pila centrale in calcestruzzo armato.

Il cavalcavia è stato posizionato tra le due carreggiate della costruenda “Ragusana”.

Le operazioni sono state svolte in orario notturno per non arrecare disagi all’utenza.

