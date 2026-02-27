Moda e Gossip
|
27/02/2026 13:33

Susanna Galeazzi: «Papà era un uomo fragile, un giorno si mangiò 12 cornetti»

Il ricordo della figlia del giornalista sportivo: "In Rai non lo amavano. Mara Venier? Non mandò nemmeno un messaggio"

di Redazione

Roma – «Ogni tanto mio padre mi perdeva – racconta Susanna Galeazzi al Corriere della Sera – Una sera, in Costa Smeralda, mi lasciò in discoteca: “Vado a dormire, tu resta pure”. Miritrovai a ballare con Fabio Testi e Stefano Tacconi. Mi riportarono a casa loro. Un’altra volta toccò a Simona Ventura e Stefano Bettarini». Parole piene di emozioni anche quando ricorda che era un padre – Gian Piero Galeazzi – che viaggiava tanto. Ma per lei c’era sempre.«Non mi pesava perché lo vedevo tornare felice. Ma quando ne avevo davvero bisogno c’era sempre. Mi ero appena lasciata con il fidanzatino. Lo chiamai durante il Roland Garros. Era in pausa pranzo. Di solito metteva un bicchiere di plastica davanti alla telecamera. Trovò il tempo di consolarmi».

Racconta di colazioni fatte al mattino con Platini, di cene a Ponza con l’Avvocato Agnelli o la festa scudetto del Napoli con Diego Armando Maradona con il microfono di Galeazzi in mano.

