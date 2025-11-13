Sushi, per il Gambero Rosso c’è un ristorante con Tre Bacchette in Sicilia

Palermo – È il ristorante siciliano baciato dalle Tre Bacchette per il secondo anno consecutivo.

Presentata a Roma, presso lo Spazio Field, la terza edizione della Guida Sushi 2026 del Gambero Rosso che illustra e seleziona 230 indirizzi, con oltre 50 novità. Aumentano i premiati con le Tre Bacchette (42), massimo riconoscimento per questo settore dedito al japan food, 4 i premi speciali e la nuova sezione dedicata a take away, botteghe specializzate e izakaya. Milano si conferma la città più premiata per il sushi e quella che, insieme a Roma, meglio valorizza il sake, mentre è a Napoli la Novità dell’Anno.

Tra le eccellenze premiate spicca Hio Sushilab, che per il secondo anno consecutivo ottiene le Tre Bacchette, il più alto riconoscimento assegnato dalla prestigiosa guida.

Molti accostazioni insoliti tra Oriente e Occidente. I piatti forti sono: bao con wagyu e tartufo, gyoza con gambero rosso e ricci, tacos con scampi e caviale, sushi oro di mare, un uramaki con gambero rosso di Mazara, avocado, tartare di scampi e riccio di mare, e poi quello che definisce “il must”, capesante e tartufo.

