Suv con 6 persone a bordo invade la corsia e si schianta contro una volante. Muore poliziotto

Torre del Greco, Napoli – Un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati di Ercolano, ha perso la vita nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per un incidente stradale. Gravemente ferito il collega, Ciro Cozzolino, che era con lui: ricoverato in codice rosso in ospedale del Mare di Napoli e sottoposto a un delicato intervento chirurgico non sarebbe però in pericolo di vita. Anche se è intubato, con frattura al bacino e alcune lesioni a organi interni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2 di questa notte, primo novembre, lungo la strada di collegamento tra la Litoranea e via Nazionale, in zona Leopardi.

La volante sulla quale si trovavano i due agenti, entrambi in servizio al commissariato di Torre del Greco, si è scontrata con un Suv che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato violento: il Suv che viaggiava a velocità sostenuta ha invaso la corsia opposta al suo senso di marcia e travolto la volante. L’auto è stata sbalzata di diversi metri. Il poliziotto 47enne, sposato e con tre figli di cui due maggiorenni, è morto sul colpo. L’altro agente è stato soccorso e trasportato immediatamente in ospedale.

Sull’autovettura, una Bmw X4, che ha travolto la volante c’erano a bordo sei persone. L’autista del Suv, dopo lo schianto, è scappato a piedi ed è ancora irreperibile. Gli altri cinque, con ferite lievi, hanno fatto ricorso alle cure in ospedale. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, sul posto anche il questore di Napoli, Maurizio Agricola.

Dagli accertamenti, la Bmw che ha travolto la Volante era a noleggio e a bordo viaggiavano sei persone. Il conducente, intestatario del contratto di noleggio, è un 28enne di Ercolano già noto alle forze dell’ordine per armi, che risulta al momento irreperibile. Un 46enne di Portici, con precedenti per truffa; una ragazzina e un ragazzino entrambi di 13 anni e una 17enne, tutti di Portici. Oltre a un sesto passeggero che risulta a sua volta irreperibile.

L’impatto è stato tanto violento da far ribaltare la volante facendola terminare in un vallone di terreno adiacente. È in quel momento che le persone che si trovavano nella Bmw, sono uscite dalla vettura e si sono allontanate a bordo di una 500x rossa che è arrivata pochi minuti dopo lo schianto. I feriti sono stati poi portati all’ospedale Maresca di Torre del Greco. E’ al pronto soccorso che una volante ha rintracciato e identificato tre dei quattro passeggeri giunti all’ospedale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un telegramma al Capo della Polizia Vittorio Pisani: «Ho appreso la notizia dell’incidente stradale, avvenuto a Torre del Greco nelle prime ore di oggi, che ha coinvolto una vettura della Polizia di Stato in attività di servizio, in cui ha perso la vita l’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati. Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione».

