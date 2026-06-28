Svaligiata villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi: colpo da 500mila euro

Lucca – La notte scorsa una banda è riuscita a entrare in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, a Vittoria Apuana, nel comune di Forte dei Marmi, e a uscirne con gioielli, orologi di pregio, borse di lusso e contanti per una somma che, secondo le prime stime, si aggira intorno ai 500mila euro. Un colpo netto, rapido, chirurgico. E soprattutto capace di colpire uno dei simboli più riconoscibili della Versilia alto di gamma.

La villa, secondo quanto emerso nelle prime ore delle indagini, non era occupata dalla famiglia del tenore, ma era stata affittata a una famiglia americana in vacanza. I ladri avrebbero approfittato proprio dell’assenza temporanea degli ospiti, fuori per la serata, per introdursi nell’immobile e rovistare nelle stanze con apparente precisione, scegliendo beni ad alto valore, facili da trasportare e difficili da tracciare sul mercato illegale: gioielli, cronografi di lusso, borse griffate, denaro contante. Elementi che, da soli, aiutano a capire che non si tratta di una refurtiva casuale, ma del tipo di bottino che le bande specializzate cercano con maggiore frequenza nelle località frequentate da una clientela facoltosa.

La finestra del colpo e i primi elementi investigativi

Le prime ricostruzioni collocano l’azione criminale in una fascia oraria compresa tra le 21 e la mezzanotte. È in quel lasso di tempo che i malviventi avrebbero agito, approfittando della casa temporaneamente vuota. Dai rilievi citati nelle cronache locali e ripresi a livello nazionale emergono due elementi investigativi che potrebbero aver favorito l’incursione: la villa non sarebbe stata chiusa in modo adeguato e l’impianto di allarme non risulterebbe inserito al momento del furto. Sono circostanze che, se confermate in modo definitivo, offrirebbero una chiave di lettura importante: in contesti ad alta densità di seconde case e locazioni stagionali, il punto debole spesso non è l’assenza di sistemi di sicurezza, ma il loro mancato utilizzo o una gestione non rigorosa degli accessi.

A lavorare sul caso sono i carabinieri, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’acquisizione di ogni elemento utile, comprese eventuali immagini di videosorveglianza pubblica e privata presenti nella zona. L’obiettivo è capire se la villa fosse stata osservata in precedenza, se i ladri conoscessero le abitudini degli occupanti temporanei e se il colpo sia frutto di un sopralluogo mirato. In casi di questo tipo, infatti, il confine tra furto opportunistico e azione preparata tende a essere sottile: quando il bottino è selettivo e il tempo d’azione ridotto, la pista della pianificazione diventa quasi inevitabile. Questa, va precisato, resta al momento una deduzione investigativa plausibile, non un dato ufficialmente accertato.

Non la prima volta: la villa e i precedenti nel mirino

Per la famiglia Bocelli, la cronaca di queste ore si inserisce in una scia che non è del tutto nuova. Già nel luglio 2018 la villa sul lungomare di Forte dei Marmi era stata teatro di un tentativo di furto sventato grazie all’intervento delle guardie giurate: i malviventi si erano introdotti nel giardino, ma erano stati intercettati e costretti alla fuga. All’epoca si parlò anche di una possibile pista riconducibile a soggetti dell’Est Europa. Più recentemente, nel 2022, un’altra delle proprietà riconducibili al tenore, sempre nell’area di Vittoria Apuana, era finita nel mirino dei ladri. In quel caso si trattava di un immobile non abitato stabilmente. Il dato, al di là dei singoli episodi, racconta una continuità: le proprietà prestigiose della Versilia restano un bersaglio ricorrente.

Questo non significa, naturalmente, che esista un collegamento tra i fatti. Ma è un elemento che dà profondità alla notizia di oggi. Colpire una villa riconducibile a una famiglia nota come quella di Andrea Bocelli produce un duplice effetto: patrimoniale, per l’entità del danno; simbolico, per la risonanza immediata che l’episodio assume in un territorio dove immagine, reputazione e percezione di sicurezza sono parte integrante dell’economia locale.

Il contesto: Forte dei Marmi, lusso e criminalità selettiva

Il furto di Vittoria Apuana non cade nel vuoto. Arriva dentro un’estate già segnata da episodi che confermano come Forte dei Marmi e la Versilia continuino a essere osservati con attenzione da gruppi criminali attratti da beni ad altissima rivendibilità. Solo nelle ultime settimane la cronaca ha registrato il caso di un turista irlandese di 66 anni rapinato del suo Patek Philippe; in meno di 24 ore, la Polizia di Stato è riuscita a individuare due sospetti, valorizzando anche il contributo del sistema di videosorveglianza comunale. E ancora, ad aprile 2026, in Versilia tre persone sono finite in carcere per un colpo da 300mila euro in borse di lusso e oggettistica di pregio. Non sono episodi identici, ma sono episodi che parlano la stessa lingua criminale: oggetti piccoli, costosi, desiderabili, rapidamente monetizzabili.

È questa la grammatica del crimine patrimoniale nelle località del lusso. Non servono assalti spettacolari. Bastano pochi minuti, una finestra di assenza, un accesso vulnerabile, la capacità di muoversi senza rumore e con una lista mentale precisa di ciò che vale. In questo senso, il colpo nella villa della famiglia Bocelli sembra inserirsi in una tendenza più ampia che interessa non solo le abitazioni, ma anche il fronte più esposto della mondanità estiva: orologi strappati al polso, borse selezionate, accessori di alta gamma.

© Riproduzione riservata