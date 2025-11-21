Svaligiato il negozio Gucci a Palermo con la tecnica della spaccata

Palermo – Hanno usato un’auto come ariete, sfondato la vetrina di Gucci e portato via merce per circa 40 mila euro. Furto con spaccata questa mattina nella boutique di lusso di via Libertà, dove i ladri hanno mandato in frantumi l’ingresso per rubare borse e accessori prima di fuggire.

Secondo una prima ricostruzione i ladri, almeno tre, sono entrati in azione intorno alle 5.30. Uno di loro, al volante di un’auto, si è posizionato in corrispondenza dell’ingresso principale e si è lanciato in retromarcia contro la vetrina riuscendo ad abbatterla dopo un paio di manovre.

Una volta aperto un varco, nel giro di un paio di minuti i ladri hanno preso la merce esposta, tutta la nuova collezione con cui era stata allestita proprio ieri sera la boutique di lusso, e l’hanno caricata sull’auto. L’allarme dell’attività commerciale è scattato e poco dopo sono arrivate le volanti della polizia.

Gli agenti hanno preso contatti con la direzione del punto vendita e acquisito le immagini delle telecamere che hanno ripreso le varie scene dell’assalto. Sul posto anche il personale della Scientifica che ha analizzato la scena del crimine e sequestrato il paraurti della macchina rimasto sul marciapiedi davanti al negozio.

