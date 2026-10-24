Sventata spaccata con 8 mezzi pesanti ai danni forse di una banca

I criminali stavano per colpire utilizzando 8 mezzi pesanti
di Redazione
Militello Val di Catania –
Colpo non riuscito nella notte per una banda delle cosiddette spaccate, in procinto di tentare l’assalto a Militello in Val di Catania. Alle 2 di notte una pattuglia di carabinieri ha intercettato in una delle vie di accesso al paese una colonna di 8 mezzi, tra cui un camion.
I militari si sono messi alle calcagna. A un cero punto i malviventi hanno sbarrato la strada con l’autocarro cassonato con un escavatore caricato, abbandonandolo nel mezzo della strada e ostacolando il passaggio. Il gruppo ha lasciato anche un furgone con il tetto tagliato e un’utilitaria, quindi si è dileguato a bordo di macchine, fecendo perdere le proprie tracce.
I carabinieri hanno recuperato 3 mezzi abbandonati, risultati rubati nelle province di Catania e Siracusa, tra cui un’utilitaria nel cui bagagliaio è stata trovata una cassetta piena di chiodi artigianali a tre punte che, verosimilmente, sarebbero state utilizzate dopo il colpo per forare le gomme degli inseguitori e agevolare la fuga.
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