Sventata spaccata con 8 mezzi pesanti ai danni forse di una banca

I militari si sono messi alle calcagna. A un cero punto i malviventi hanno sbarrato la strada con l’autocarro cassonato con un escavatore caricato, abbandonandolo nel mezzo della strada e ostacolando il passaggio. Il gruppo ha lasciato anche un furgone con il tetto tagliato e un’utilitaria, quindi si è dileguato a bordo di macchine, fecendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri hanno recuperato 3 mezzi abbandonati, risultati rubati nelle province di Catania e Siracusa, tra cui un’utilitaria nel cui bagagliaio è stata trovata una cassetta piena di chiodi artigianali a tre punte che, verosimilmente, sarebbero state utilizzate dopo il colpo per forare le gomme degli inseguitori e agevolare la fuga.