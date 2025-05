Svuotavano cassonetti per raccolta indumenti e abbandonavano una parte sulla strada. Individuati

Modica – Scoperti dopo la denuncia di Ragusanews. La Polizia Locale di Modica ha intensificato i controlli sul territorio, ponendo fine a un’abitudine diffusa che vedeva alcuni soggetti svuotare i contenitori per la raccolta di indumenti usati, creando delle vere e proprie discariche abusive sulla pubblica via.

Gli individui responsabili sono stati prontamente individuati e sanzionati.

I soggetti coinvolti si recavano nelle aree dove erano collocati i contenitori per la raccolta di indumenti dismessi. Qui, li svuotavano, selezionando i capi d’abbigliamento “migliori” per poi riporli in apposite borse. Il materiale non “gradito” veniva invece abbandonato per strada, contribuendo al degrado urbano.

