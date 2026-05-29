Condividi "Tampona e fa cappottare lo scuolabus, era senza patente: 14 bimbi feriti" sui social

Mazara del Vallo, Trapani – È di 19 feriti il bilancio nello scontro tra uno scuolabus e un’auto avvenuto a Mazara del Vallo: si tratta di 14 bambini e cinque adulti, tra cui due insegnanti. Nessuno versa in condizioni critiche. Tutti sono stati assistiti all’ospedale di Mazara del Vallo; due alunni, tuttavia, sono stati trasferiti in elicottero del 118 all’Ospedale dei Bambini di Palermo: uno per una frattura al polso, l’altro per un trauma addominale.

A bordo del mezzo scolastico viaggiavano gli studenti dell’istituto Santa Gemma-Boscarino-Pirandello, accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti figurano anche due docenti, i due assistenti presenti sul bus e il conducente dell’autovettura. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118.

Dai primi accertamenti della polizia locale è emerso che il 51enne alla guida della Nissan Qashqai era privo di patente e che la vettura non era coperta da assicurazione. In auto si trovavano anche la moglie incinta e cinque bambini, tutti nel sedile posteriore. L’uomo è stato ricoverato, mentre la donna è stata trasferita per precauzione in un ospedale di Palermo. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.

Il conducente dell’auto è stato sottoposto ad alcoltest in ospedale: la polizia municipale è in attesa dei risultati. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo non avrebbe rispettato uno stop, ben segnalato, andando a colpire in pieno lo scuolabus e causandone il ribaltamento.

In stato di shock il dipendente comunale Giuseppe Di Stefano, autista dello scuolabus coinvolto, trasportato anch’egli in ospedale, dove si sono recati il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e gli assistenti sociali del Comune.

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