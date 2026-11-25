Avola, Siracusa – Nove persone indagate, sei delle quali sottoposte a misure cautelari e un’inchiesta i cui contorni sono ancora in parte da decifrare. Sotto la lente d’ingrandimento della procura europea con sede a Palermo è finito su tutti l’istituto Ettore Majorana di Avola, e un presunto giro di corruzione che avrebbe caratterizzato le gare per la realizzazione «di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica». L’indagine, affidata alla Guardia di Finanza, ipotizza a vario titolo anche i reati di falso ideologico e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La figura chiave

Figura chiave, secondo le accuse, sarebbe stata quella di Benedetto Sirugo. Nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi scolastici. Nei suoi confronti, i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari. Ma l’indagato è stato sottoposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Siracusa, Simone De Martino, alla misura interdittiva della sospensione integrale dall’esercizio del pubblico ufficio per 12 mesi. Nelle carte dell’inchiesta, la posizione di Sirugo viene definita di «marcata apicalità nel meccanismo illecito ricostruito». Stando alle accuse, l’indagato non sarebbe stato un funzionario «occasionalmente raggiunto da una proposta altrui». Ma «un soggetto che richiede una percentuale stabile, utilizza l’intermediario per relazionarsi a diversi operatori. E mette a disposizione degli accordi la capacità di incidere sulla gestione amministrativa delle commesse».

I presunti accordi sulle tangenti sulla scuola

A Sirugo vengono contestati quattro presunti accordi corruttivi. Insieme a lui, nelle contestazioni, compare sempre il nome dell’imprenditore modicano, anche lui indagato ma non sottoposto a misure cautelari, Giovanni Garofalo. I due, secondo i pm, avrebbero intascato per ogni gara il 15 per cento dell’importo imponibile dei lavori. Somma che poi sarebbe stata divisa nella misura del 5 per cento a favore del funzionario scolastico e del 10 per cento per il presunto ruolo svolto da Garofalo. A consegnare il denaro, per i pm, sarebbero stati coloro che poi si aggiudicavano lavori o forniture scolastiche. Nell’ambito di questi affidamenti ritenuti pilotati risultano indagati gli imprenditori Santi Lo Tauro, Paolo Giuseppe Pilano, Antonio Pisana e il consulente fiscale Vito Cantone. Tutti sono stati sottoposti al divieto, per sei mesi, di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il falso e la truffa

Un filone dell’indagine ipotizza, invece, i reati di falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In concorso sono indagati a vario titolo, oltre al funzionario scolastico Sirugo, il direttore dei lavori Giuseppe Brisindi, l’impresario Gentjan Resulaj e la dirigente scolastica Calogera Alaimo. Secondo gli inquirenti, sarebbero state dichiarate e certificate un numero di ore di lavoro mai svolte, nell’ambito di diversi progetti finanziati, e rendicontate spese per lavori e forniture non eseguiti o realizzati solo in parte. La rendicontazione avrebbe incluso anche spese per lavori e forniture mai effettivamente realizzati o acquistati. Tra queste, interventi di illuminazione e automazione per 26.557,98 euro, la verniciatura della recinzione esterna e l’automazione del cancello, per la quale sarebbero stati dichiarati 1300 euro nonostante i lavori non fossero stati eseguiti.

Le forniture contestate

Contestata anche la fornitura di 12 porte interne, per un valore di 12.495,60 euro, mentre ne sarebbero state trovate soltanto nove, peraltro con vetri diversi da quelli previsti. A ciò si aggiungerebbero la parte elettrica, prevista nel progetto ma non realizzata secondo gli inquirenti. E la rendicontazione di 2600 chili di acciaio, a fronte dei 1395 effettivamente acquistati dall’impresa. Per Brisindi, che avrebbe ammesso di avere contabilizzato opere non eseguite, la procura non ha richiesto misure cautelari. Mentre la posizione della dirigente verrà rivalutata dopo l’interrogatorio preventivo.

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