Tangenziale di Catania, 5 chilometri di fila in direzione Siracusa

Un incubo per gli automobilisti
di Redazione
Catania – Un’altra mattina di passione sulla tangenziale di Catania. Traffico congestionato, con cinque chilometri di coda dai caselli di San Gregorio in direzione Siracusa. Automobilisti esasperati che si sfogano sulla pagina Facebook ‘Quelli della tangenziale di Catania’: “Rinominiamo il gruppo con gli esauriti della tangenziale? Qualcuno mi segnala lavori in direzione Siracusa? Ultimamente è troppo congestionata, a qualsiasi ora”.
