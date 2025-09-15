Tango argentino, open day presentazione dei corsi a Ragusa e Modica

Per principianti assoluti, intermedi e avanzati

Ragusa – Due giornate open day di presentazione dei corsi di tango argentino tenuti dai maestri Graziana Giannì e Francisco Guille. Il 22 e 24 settembre due giornate di lezioni gratuite aperte a tutti, principianti assoluti, intermedi e avanzati.

A Ragusa, a Danzaperdire, in via Dante 119 il 22 settembre alle 19:30 con esibizione di Francisco & Graziana con il maestro Giuseppe Sarta alla fisarmonica.

A Modica al Team Melody in contrada Quartarella Serrauccelli, mercoledì 24 settembre alle 20.

Non è necessario iscriversi in coppia.

Info e prenotazioni: 3515881755 e 3387474990.

