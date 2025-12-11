Tania Giallongo nuovo Prefetto di Ragusa. È alla prima nomina

Ragusa – La dottoressa Tania Giallongo, avolese, viceprefetto vicario di Roma, è il nuovo Prefetto di Ragusa.

Succede al dottor Giuseppe Ranieri, che è stato nominato Prefetto di Frosinone. Ranieri lascia Ragusa dopo oltre 4 anni (era stato nominato il 26 maggio 2021).

Tania Giallongo è nota in provincia di Ragusa per essere stata a capo della Commissione straordinaria che resse le sorti del Comune di Scicli nel 2015-16. È stata componente della commissione straordinaria del Comune di Nettuno, nel Lazio e da due anni è viceprefetto vicario di Roma.

Al Ministero dell’Interno la dottoressa Giallongo si è occupata di relazioni sindacali, del dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

