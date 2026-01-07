Tania Giallongo si insedia come Prefetta di Ragusa: impegno, ascolto e collaborazione

Ragusa – Ragusa accoglie la sua nuova Prefetta, Tania Giallongo, che oggi ha incontrato la stampa a Palazzo del Governo, esprimendo grande soddisfazione per l’incarico e un profondo legame con il territorio. Originaria di Avola, nel siracusano, Giallongo si è detta lieta di tornare in Sicilia per lavorare per Ragusa, una terra che riconosce non solo per le sue bellezze artistiche e storiche, ma anche per la sua comunità sicura, attenta e laboriosa.

La Prefetta ha subito delineato il suo approccio, basato sulla presenza personale e sull’impegno a valorizzare le risorse esistenti.

Ha già avuto incontri con le forze di polizia, il presidente della provincia e il sindaco, riscontrando una squadra coesa e interlocutori attenti. Ha inoltre incontrato i suoi dirigenti, trovando persone dedicate al lavoro e confermando di avere una buona squadra.

Tra i propositi per il suo mandato il massimo esponente del Governo ha evidenziato la volontà di comprendere le necessità e le urgenze del territorio, assicurare l’attività ordinaria e “alzare l’asticella” delle aspettative della comunità su temi cruciali come sicurezza, lavoro, sicurezza sul lavoro e scuola . Ha sottolineato che il benessere della comunità è l’obiettivo finale e che il successo del suo ruolo dipenderà dalla collaborazione con forze di polizia, enti locali, associazioni di volontariato e tutti gli attori territoriali, nessuno escluso, ponendo l’accento sull’importanza dell’ascolto.

Riguardo alle priorità territoriali, la Prefetta ha assicurato massima attenzione a tutti i 12 comuni della provincia, inclusa Vittoria, che riceveranno accompagnamento, tutela e sostegno per le loro peculiarità, al fine di prevenire criticità.

© Riproduzione riservata