Tanti interrogativi sulle sorelline scomparse (e ritrovate) a San Cataldo

Caltanissetta – Dopo tanta apprensione sono state ritrovate le sorelle Benedetta e Domitilla Costanza. Da ieri sera non si avevano notizie delle due sorelle, rispettivamente di 12 e 8 anni, scomparse a San Cataldo. Le ricerche si erano intensificate coinvolgendo carabinieri, polizia, vigili del fuoco e Protezione civile. E proprio alcuni volontari poco prima che si riunisse la riunione in Prefettura hanno ritrovato le due sorelline che stanno bene.

Le due bambine sono state trovate in un negozio di abbigliamento gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele. Benedetta e Domitilla sarebbero rimaste chiuse nel locale da ieri sera. Le bambine sono state trovate come detto dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna.

Benedetta e Domitilla erano state viste per l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20.10, in corso Vittorio Emanuele. I carabinieri hanno acquisito testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A fornire agli investigatori il racconto delle ultime ore trascorse con le bambine è stato il padre, Alessandro Costanza, che per ore è stato ascoltato in caserma dagli investigatori. «Le ho viste l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20, le mie figlie Benedetta e Domitilla erano insieme a me», aveva raccontato il genitore. Secondo la sua ricostruzione, avrebbe detto alle due bambine che sarebbe andato a comprare il pane insieme a un altro figlio, di dieci anni, e che si sarebbero rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. Al suo rientro, però, le due sorelle non erano più nell’abitazione..

Benedetta e Domitilla sono due dei sei figli della coppia. I genitori sono separati e la madre, di origini straniere, da alcuni anni vive fuori città, in un’altra località. I figli, secondo quanto riferito dal padre, sarebbero stati affidati a lui nella fase della separazione. Proprio la situazione familiare è ora al centro degli approfondimenti degli investigatori. Secondo quanto si apprende, nel 2023 i genitori dei sei figli sarebbero stati denunciati per presunti maltrattamenti nei confronti dei minori. In quella fase, i bambini sono stati affidati a una comunità. Successivamente, nel 2024, i sei figli sarebbero stati affidati al padre, con il quale vivevano e venivano monitorati dagli assistenti sociali comunali.

Restano però ancora tanti interrogativi su questa sparizione. Le due bambine avrebbero trascorso la notte nascoste nel negozio di cinesi dove sono state ritrovate. È stato un allontanamento volontario? I proprietari dell’esercizio commerciale hanno a che fare con la scomparsa? Perché le bambine non hanno fatto ritorno a casa? Saranno gli investigatori a chiarire tutte le circostanza ancora senza risposta.

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