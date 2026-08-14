Taormina, anche quest’anno è arrivato Bernard Arnault con lo yacht Simphony ricco di opere d’arte

Taormina – Bernard Arnault è arrivato a Taormina, dove trascorrerà il Ferragosto insieme al campione di tennis Federer a bordo del suo yacht Symphony.

Il patron di LVMH, considerato da Forbes il settimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio personale stimato in 171 miliardi di dollari, ha attraccato nella baia di Taormina con Symphony, il suo super yacht di oltre 100 metri.

Un’imbarcazione dal valore stimato di circa 150 milioni di dollari progettata come un vero e proprio palazzo galleggiante con piscina, beach club, giochi d’acqua, scivoli, un ponte privato per l’armatore e interni impreziositi da una importante collezione d’arte.

Taormina, per Arnault, non è una destinazione qualunque: il magnate francese è proprietario degli hotel Timeo e Villa Sant’Andrea e di diverse boutique in Corso Umberto.

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