Taormina Film Festival 2025: I look più belli sul Carpet

Taormina – Il Taormina Film Festival dal 10 al 14 giugno è giunto alla sua 71esima edizione. Attori, registi, visionari, icone della moda, musicisti. Sono tantissime le star che hanno calcato il red carpet in questi giorni a Taormina.

Il titolo di madrina del Festival quest’anno va all’attrice Valeria Solarino, mentre la direzione artistica è di Tiziana Rocca. Scopriamo alcuni dei look più belli.

Martin Scorsese

Uno dei protagonisti di questa edizione, sfila assieme alla figlia Francesca (anche lei regista). Lui ha scelto di vestire in smoking nero, camicia bianca e papillon. La figlia in abito lungo total black coordinata al padre.

Alessandra Mastronardi

Per la terza serata ha scelto di indossare un abito lungo Max Mara, in tessuto leggero e fresco, abbinato a degli accessori in nero che riprendono i toni del suo tacco dodici. La clutch firmata Acquazzurra, richiama i motivi della ceramica siciliana.

Olivia Wild e Jesse Williams stelle del cinema statunitense, tra gli ospiti più attesi. Look da 10.

Helen Hunt torna a Taormina con un look vivace, un abito lungo in seta molto elegante.

Luisa Ranieri regina della seconda serata del Festival, ha indossato un coordinato della casa di moda Fendi, chemise in raso e pantalone color rosso vivo, in compagnia del marito, l’attore Luca Zingaretti.

Serena Rossi ha indossato un abito floreale Etro impreziosito da accessori rosa che richiamano i toni neutri.

Noemi ha scelto un total look bianco nude e decolletè nera, senza esagerare con degli accessori.

Clara ha indossato un bridal look siciliano firmato Aniyeby con corsetto e gonna di pizzo bianco, illuminata da un preziosissimo collier e anelli di diamanti, rende omaggio alla sposa siciliana di un tempo.

