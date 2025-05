Taormina Film Festival, Martin Scorsese premio alla carriera

Taormina – Martin Scorsese, tra i più grandi e influenti registi nella storia del cinema mondiale, sarà per la prima volta ospite della 71esima edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugno e riceverà il premio alla carriera. Per celebrare questo momento storico, Scorsese riceverà il riconoscimento nella cornice senza tempo del Teatro Antico di Taormina, uno dei luoghi più iconici della cultura e dell’arte internazionale.

Autore visionario, narratore straordinario e punto di riferimento imprescindibile per generazioni di cineasti, Scorsese ha firmato capolavori che hanno riscritto il linguaggio del cinema contemporaneo, da Toro Scatenato a Quei bravi ragazzi, da L’età dell’innocenza a Casinò, da Gangs of New York a The Wolf of Wall Street, fino all’Oscar per The Departed.

In suo onore, sarà proiettato al Teatro Antico uno dei film che hanno segnato in modo indelebile la storia della settima arte: il thriller psicologico Taxi Driver (1976), interpretato da Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, e oggi considerato un caposaldo assoluto della cinematografia mondiale.

