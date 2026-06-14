Taormina, una turista straniera muore in Corso Umberto dopo un improvviso malore

Taormina – Una tranquilla giornata nel cuore del centro storico di Taormina si è trasformata improvvisamente in tragedia. Una turista straniera, che si trovava lungo Corso Umberto, l’arteria principale della città e uno dei luoghi più frequentati da residenti e visitatori, è stata colta da un malore improvviso e si è accasciata al suolo davanti agli occhi dei passanti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è intervenuta in pochi minuti un’ambulanza del servizio di emergenza sanitaria 118. I soccorritori hanno tentato di prestare tutte le cure necessarie alla donna, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Le sue condizioni sono apparse da subito particolarmente critiche e, nonostante i tentativi di rianimazione, per la turista non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi nel cuore della città

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio, in uno dei punti più rappresentativi della Perla dello Ionio, meta ogni giorno di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. La presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle numerose persone presenti lungo il corso, profondamente colpite da quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata stroncata da un malore improvviso che non le avrebbe lasciato alcuna possibilità di sopravvivenza.

Gli accertamenti della Polizia locale

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Taormina, che hanno avviato le verifiche di rito per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e gestire tutte le procedure previste dalla normativa. Il comandante della Polizia locale, Giuseppe Cacopardo, ha provveduto a contattare le autorità competenti per gli adempimenti di legge e per il successivo trasferimento della salma.

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