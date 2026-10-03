«Targa dell’auto clonata», truffa del finto carabiniere, scatta un arresto

Caltanissetta –

A Caltanissetta un 49enne è stato arrestato per la truffa del finto del carabiniere. L’uomo è indagato anche per il reato di sostituzione di persona. Giovedì scorso il 49enne, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri, ha contattato telefonicamente una coppia, riferendo che la targa dell’auto di famiglia era stata clonata e utilizzata per commettere una rapina.

Il finto maresciallo comunicava alle vittime che presso la loro abitazione sarebbe giunto un incaricato del Tribunale per ritirare i monili in oro da loro posseduti al fine di confrontarli con quelli provento della rapina e, soprattutto, di non interrompere mai la telefonata poiché necessaria alla registrazione delle conversazioni.

La coppia, insospettita, ha contattato la Polizia di Stato riferendo l’accaduto. Subito dopo, gli agenti hanno raggiunto l’abitazione e hanno bloccato l’uomo mentre ritirava un sacchetto di monili in oro, consegnatogli dalle vittime. L’arrestato è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sabato, il Tribunale di Caltanissetta, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.