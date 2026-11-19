Nicolosi, Catania – Un controllo del territorio ha permesso ai Carabinieri di scoprire due targhe prova contraffatte, che sarebbero state utilizzate per circolare con più veicoli. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione di Nicolosi, che hanno denunciato un uomo di 51 anni residente a Ragalna.

Tutto è iniziato durante un servizio di pattugliamento in via Longo, a Nicolosi, dove i militari hanno notato un motociclo parcheggiato senza la prevista targa di immatricolazione.

Gli accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario e utilizzatore del mezzo, che aveva denunciato lo smarrimento della targa nel mese di luglio.

Rintracciato dai Carabinieri, il 51enne avrebbe spiegato di possedere una targa prova per poter circolare con lo scooter, precisando però di averla dimenticata in automobile.

L’uomo ha quindi aperto il proprio veicolo, parcheggiato nelle vicinanze, prelevando una custodia contenente la documentazione.

Durante il controllo, l’attenzione dei militari è stata attirata da un secondo contrassegno presente nella stessa custodia.

Si trattava di un’altra targa prova, risultata palesemente contraffatta. La successiva perquisizione dell’automobile ha permesso di individuare un ulteriore contrassegno non conforme ai requisiti previsti dalla normativa e collegato a un’autorizzazione ormai scaduta.

Le targhe prova originali devono infatti rispettare precise caratteristiche identificative e di sicurezza, tra cui dimensioni specifiche, fori agli angoli e una pellicola riflettente dotata di particolari contrassegni.

Elementi che, secondo quanto accertato dai militari, non erano presenti nei manufatti sequestrati.

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