Tassa di soggiorno Ragusa, le opposizioni: “Cassì scambia i soldi dei turisti per il bancomat dell’amministrazione”

Ragusa – “Cassì sta scambiando i fondi della tassa di soggiorno per il bancomat dell’amministrazione: un milione di euro da distribuire tra eventi, luminarie, contributi e manutenzioni, mentre una vera strategia di sviluppo turistico continua a non vedersi. E guai a chiedere spiegazioni: il sindaco si infastidisce, evita le risposte e pretende perfino di decidere chi possa parlare. Questa non è programmazione turistica, è un modo arrogante e autoreferenziale di amministrare denaro pubblico”.

È la denuncia dei gruppi consiliari del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Democrazia Cristiana, Movimento per l’Autonomia, Territorio e Ragusa Prossima, dopo la riunione dell’Osservatorio sull’imposta di soggiorno e il dibattito consiliare dell’11 novembre.

“Basta leggere le voci di spesa – spiegano i consiglieri -: 25mila euro per il Palio delle Contrade, 6mila per forniture idrauliche negli immobili comunali e nelle scuole, 1.200 euro per gli impianti dei parcheggi interrati, 25mila euro per manutenzioni elettriche. E per il 2027 altri 90mila euro per le luminarie natalizie. Possibile che l’imposta di soggiorno debba pagare tutto questo? Non capiamo cosa c’entrino queste spese con le finalità del tributo, spese che, invece, dovrebbero trovare copertura nel bilancio ordinario. Ma Cassì non spiega, tace. Intanto, secondo quanto emerso all’Osservatorio, appena il 5% delle risorse sarebbe destinato alla promozione turistica vera e propria. Il quadro diventa persino grottesco quando si scopre che gli operatori turistici vengono convocati a fine anno, a soldi già impegnati. A cosa serve allora l’Osservatorio? A fare da pubblico alle decisioni del sindaco? Le associazioni di categoria non sono figuranti da chiamare per applaudire a uno spettacolo già scritto”.

“E mentre gli albergatori denunciano cali delle presenze tra il 10 e il 15%, tariffe abbattute e minori ricavi – continuano i consiglieri di opposizione – Cassì si rifugia nei suoi numeri trionfalistici. Numeri che, con il nuovo sistema di rilevazione, andrebbero prima resi confrontabili. Non basta contare i pernottamenti, ma bisogna saper valutare quanto lavoro e quanta ricchezza generano. Persino le competenze nel marketing turistico degli ‘esperti’ del sindaco sono state messe in discussione dagli operatori. Esperti che pagano i cittadini, beninteso”.

“Sulla nuova Destination Management Organization (DMO) provinciale – aggiungono -, alla quale Ragusa dovrebbe versare 450 mila euro in tre anni, vogliamo il massimo della trasparenza e conoscere statuto, incarichi, costi e obiettivi. Non permetteremo che, dopo anni di improvvisazione, si inventi un altro carrozzone per distribuire poltrone anziché produrre risultati”.

“Pretendiamo un rendiconto analitico delle spese e un confronto vero sulla programmazione del 2027. Cassì smetta di trattare l’imposta di soggiorno come un fondo a sua disposizione e il Consiglio comunale come un fastidio da sopportare. I soldi sono pubblici, non suoi”, concludono.



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