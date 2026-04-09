Teatro a Ragusa, ai Salesiani “Risate sotto l’albero”

Ragusa – L’appuntamento è il 12 aprile al Teatro Don Bosco alle 18:30.

La Compagnia Quelli del Circolo ritornano in scena con la replica dello Spettacolo “Risate sotto l’albero”. Omaggio ai grandi autori comici italiani. Lo spettacolo è in due atti, il primo atto è un omaggio a Dario Fo con una farsa divertente che porta in scena la storia di un ladro penetrato in una casa signorile che attraverso situazioni paradossali e effetti comici metterà in luce verità e bugie dell’alta borghesia. Il secondo atto invece è un omaggio al grande Gigi Proietti con il rifacimento del “Cassamortaro” e infine il più grande di tutti Eduardo De Filippo con Pericolosamente.

Ingresso 10 euro.

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