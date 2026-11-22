Ragusa – Trentamila euro di contributi pubblici per due iniziative culturali della stessa associazione nell’arco di poche settimane. A beneficiarne è l’Associazione culturale Donnafugata 2000, presieduta da Vincenzina Di Quattro, che gestisce il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla e sulla quale Ragusanews ha già pubblicato un’inchiesta relativa a circa 800 mila euro di finanziamenti pubblici nel periodo 2018-2026.

L’ultimo provvedimento porta la data del 16 novembre 2026. Con la determina dirigenziale numero 1375, firmata dal dirigente Raffaele Falconieri, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha impegnato 15 mila euro a favore dell’associazione per il festival «Ragusa dietro il sipario – Le parole fragili del nostro tempo: Libertà», in programma tra ottobre e dicembre.

L’assegnazione era già stata approvata con determinazione presidenziale numero 304 del 5 novembre.

Ma non è l’unico contributo dell’ex Provincia destinato, in queste settimane, alla stessa associazione.

Un precedente finanziamento di altri 15 mila euro riguarda l’iniziativa culturale «Pinocchio e Giufà. Favole per un nuovo Mediterraneo», svoltasi a Ragusa Ibla dal 16 al 18 ottobre, dedicata al dialogo tra le tradizioni narrative e culturali del Mediterraneo.

Due manifestazioni distinte, un unico beneficiario e lo stesso ente finanziatore. Il risultato è un totale di 30 mila euro di contributi pubblici destinati in un periodo particolarmente ravvicinato all’Associazione Donnafugata 2000.

La vicenda si inserisce in un quadro ben più ampio, già ricostruito da Ragusanews in una precedente inchiesta sui finanziamenti pubblici ricevuti dall’associazione nel corso degli ultimi otto anni.

Tra il 2018 e il 2026, secondo quella ricostruzione, i contributi provenienti da Comuni, Regione Siciliana e Ministero della Cultura hanno raggiunto complessivamente circa 800 mila euro, comprendendo anche finanziamenti relativi agli anni dell’emergenza Covid.

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