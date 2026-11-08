Teatro Donnafugata, otto anni di finanziamenti pubblici. Soldi da Comuni, Regione e Ministero, anche durante il Covid

Ragusa – C’è il Comune di Ragusa, ma anche quello di Chiaramonte Gulfi. C’è il Libero Consorzio, la Regione Siciliana e soprattutto il Ministero della Cultura. La storia dei finanziamenti pubblici all’associazione Donnafugata 2000, che gestisce il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, è quella di un sostegno economico che si ripete negli anni e coinvolge amministrazioni diverse.

A raccontarla sono i numeri pubblicati dalla stessa associazione, presieduta da Vincenzina Diquattro, nella sezione Trasparenza del proprio sito. Dal 2018 al 2025, ai quali si aggiungono contributi individuati nel 2026, le voci censite restituiscono una cifra nell’ordine di 800 mila euro. Una stima che comprende finanziamenti, ristori e altri sostegni economici, ancora da riconciliare con gli importi effettivamente incassati.

Scorrendo gli anni emerge un dato interessante. Il Comune di Chiaramonte Gulfi risulta tra i finanziatori più assidui: quasi 20 mila euro nel 2018, oltre 69 mila nel 2019, 68 mila nel 2020 e altri 39 mila nel 2021. Somme che si aggiungono a quelle del Comune di Ragusa, che nel 2018 concede complessivamente 50 mila euro e nel 2019 altri 48 mila.

Poi arrivano gli anni del Covid. I teatri chiudono, gli spettacoli vengono sospesi o fortemente limitati, il pubblico scompare dalle platee. Eppure, anche in quel biennio, il flusso dei finanziamenti non si interrompe.

Nel 2020 Donnafugata 2000 dichiara oltre 68 mila euro dal Comune di Chiaramonte Gulfi, 9.836 euro dal Comune di Ragusa e 1.200 euro da Vittoria. A questi si aggiungono i ristori per l’emergenza sanitaria: 9.598 euro dal Ministero della Cultura e due contributi dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente di 8.231 e 16.462 euro.

Nel 2021 il sostegno continua. Figurano altri due contributi ministeriali legati al Covid, da 9.998 euro ciascuno, mentre per un progetto speciale il Ministero della Cultura eroga, secondo le dichiarazioni dell’associazione, complessivamente 84.476 euro tra anticipazione e saldo. Arrivano inoltre contributi comunali e regionali.

Naturalmente, ricevere ristori durante la pandemia non rappresenta un’anomalia: quelle misure erano state introdotte proprio per sostenere un settore paralizzato dalle restrizioni. Resta però interessante capire quali attività siano state finanziate con i contributi ordinari, quali iniziative siano state effettivamente realizzate e con quali modalità in un periodo in cui la programmazione culturale era fortemente condizionata dall’emergenza sanitaria.

Superata la pandemia, il sostegno pubblico prosegue. Nel 2023 il Ministero della Cultura inserisce l’associazione tra i beneficiari di un contributo inizialmente indicato in 118 mila euro, poi rideterminato a 107 mila. Nel 2025 un ulteriore provvedimento ministeriale concede 30 mila euro per il progetto “Le Stagioni della Poesia”.

Anche il Libero Consorzio di Ragusa compare ripetutamente tra gli enti finanziatori: 12 mila euro per la stagione teatrale, 15 mila per un festival letterario e 20 mila per le Olimpiadi del Teatro. L’ultimo contributo che l’ente presieduta da Maria Rita Schembari ha individuato, è quello di 15 mila euro per “Pinocchio e Giufà – Favole per un nuovo Mediterraneo”, manifestazione conclusa il 18 ottobre scorso. La compartecipazione viene approvata con determinazione presidenziale, due giorni dopo la fine della manifestazione, 20 ottobre.

Un capitolo a parte riguarda il finanziamento regionale per la ristrutturazione del Teatro Donnafugata, inizialmente previsto in oltre 135 mila euro e successivamente rideterminato a circa 113 mila. Il beneficiario indicato nel relativo decreto presenta tuttavia una diversa identificazione fiscale rispetto all’associazione culturale, circostanza che impone di tenere separata questa somma dalla ricostruzione degli altri contributi.

Il quadro che emerge è quello di una realtà culturale capace di intercettare risorse pubbliche da più livelli istituzionali, con una continuità che attraversa amministrazioni, stagioni teatrali e perfino gli anni della pandemia.

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