Teatro: Flavio Insinna e Giulia Fiume a Modica

Modica – Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Martedì 12 e mercoledì 13 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena “Gente di facili costumi” di Nino Marino e Nino Manfredi, tra i titoli più amati del teatro italiano contemporaneo. Rappresentata per la prima volta nel 1988 con Nino Manfredi protagonista, la commedia mescola comicità travolgente e malinconia, ironia e profonda umanità. Luca Manfredi, figlio del grande attore, firma una regia rispettosa dello spirito originale ma capace di restituire al pubblico di oggi tutta l’attualità del testo. L’amato attore e conduttore Flavio Insinna interpreta Ugo, un intellettuale frustrato che sopravvive scrivendo per televisione e cinema, ma sogna di realizzare film d’arte. Giulia Fiume veste invece i panni di Anna – nome d’arte “Principessa” – prostituta disordinata, rumorosa e sognatrice, che coltiva l’improbabile desiderio di diventare giostraia. Per una serie di imprevisti – tra danni domestici, sfratto e necessità – Ugo si ritrova costretto a chiedere ospitalità proprio alla “Principessa”. Inizia così una convivenza forzata fatta di scontri, incidenti, malintesi e irresistibili battibecchi, ma anche di confidenze, complicità e inattese tenerezze. Due mondi lontanissimi si trovano a condividere lo stesso spazio e, inevitabilmente, a specchiarsi l’uno nell’altra. Ne nasce un turbine di disastri e ilarità, ma anche un racconto profondamente umano, quella miscela di comicità e malinconia che ha reso inconfondibile la cifra artistica di Nino Manfredi. «Flavio Insinna e Giulia Fiume sono i protagonisti di uno spettacolo imperdibile, altro prezioso tassello della nostra stagione – affermano la presidente della Fondazione, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata – “Gente di facili costumi” fa ridere molto, ma allo stesso tempo invita a guardare oltre le apparenze, raccontando con delicatezza e ironia la solitudine, i sogni e le fragilità di due anime in cerca di riscatto».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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