Scicli – Teatro, il 5 agosto a Sampieri torna Fabrizio Pinzauti, nel campetto della scuola “E. Vittorini” di Sampieri.

Tre anni fa, nello stesso luogo, la sua messa in scena di “Novecento” di Alessandro Baricco superò ogni aspettativa: il pubblico andò oltre i posti disponibili e quella serata rimase nella memoria collettiva come una delle più partecipate degli ultimi anni.

Questa volta Pinzauti sarà in scena con Mezzopasso testo di cui è autore e interprete.

Il racconto è ambientato a Borgodoro, un paese che non compare su nessuna cartina geografica eppure esiste, fatto di un tiglio secolare, di un emporio che è insieme farmacia e confessionale, di un’amicizia e di un bambino con una gamba più corta che tutti imparano a chiamare Mezzopasso. Una storia che parla di comunità, di differenze che diventano forza, di luoghi capaci di restare dentro.

Borgodoro non è Sampieri. Eppure chi conosce il borgo, le sue case vicine e il modo in cui qui ci si riconosce per nome, sentirà questa storia sorprendentemente familiare.

La serata è inserita nel cartellone estivo del Comune di Scicli e si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”, grazie alla disponibilità della scuola.

Al termine, l’autore incontrerà il pubblico per un momento di firma copie.

Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo.

Sotto lo stesso cielo, il teatro torna là dove le storie sanno ancora diventare comunità….

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