Teatro: il maestro Tuccio Musumeci è il protagonista della commedia musicale “Pipino il Breve”

Modica – Il Teatro Garibaldi di Modica accoglie un grande classico del teatro siciliano: “Pipino il Breve” con protagonista Tuccio Musumeci, leggenda vivente del teatro italiano. La celebre commedia musicale firmata da Tony Cucchiara, originariamente prevista per lo scorso dicembre, arriva domenica 18 maggio alle ore 18.30 sul palco del teatro modicano, per una speciale serata fuori abbonamento. Cavallo di battaglia del grande Tuccio Musumeci, che a 90 anni torna a vestire i panni del re di Francia con inconfondibile energia, comicità e maestria scenica, “Pipino il Breve – ovvero la nascita di Carlo Magno” è una favola popolare che, tra storia e fantasia, a 46 anni dal debutto continua a conquistare il cuore degli spettatori di ogni età. Lo spettacolo racconta con ironia e poesia il matrimonio tra Pipino detto “il Breve” e Berta d’Ungheria, detta “dal grande piede”, in un intreccio scenico che unisce tradizione, folklore e teatro musicale. Accanto a Musumeci, una compagnia numerosa e affiatata di attori, cantanti e ballerini, diretta da Giuseppe Romani, darà vita a una messinscena coinvolgente e ritmata, composta da ben 13 quadri tra avventure, intrighi e amori ambientati nel mondo immaginifico e colorato dell’opera dei pupi. Le musiche originali di Tony Cucchiara, le coreografie firmate da Silvana Lo Giudice, le storiche scene e i costumi di Francesco Geracà e le armature dei Fratelli Napoli, comporranno un quadro artistico di altissimo livello. Oltre a Tuccio Musumeci, il cast è composto da Carmela Buffa Calleo, Emanuele Puglia, Lydia Giordano, Alex Caramma, Evelyn Famà, Salvo Disca, Giovanni Strano, Cosimo Coltraro, Rosario Valenti, Federica Fischetti, Enrico Manna, e con Alessandro Chiaramonte, Francesca Coppolino, Antonio Costantino, Lorenza Denaro, Noemi Galeano, Roberta Percolla, Rosaria Salvatico, Giorgia Torrisi Lo Giudice, Simone Cacciatore, Roberto Fuzio, Piero Pia, Ivan Rinaldi, Pietro Scalzo. Produzione Teatro della Città. “Siamo felici di ospitare questo capolavoro intramontabile con un artista straordinario come Tuccio Musumeci – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Garibaldi – Pipino il Breve rappresenta un pilastro della storia del nostro teatro e la sua rappresentazione è anche una celebrazione delle radici, della musica e della narrazione epica che fanno parte della nostra identità culturale”.

L’evento ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia s.r.l.. Media partner Video Regione. È possibile prenotare i posti online al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/pipino-il-breve-modica, ma si consiglia di contattare direttamente il botteghino (aperto nei giorni da martedì a domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20) o telefonare al 0932/946991, poiché la visualizzazione dei posti realmente disponibili potrebbe non essere aggiornata correttamente sulla piattaforma.

