Teatro: la commedia “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo a Modica

Modica – La stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica prosegue nel segno della grande tradizione teatrale italiana. Venerdì 23 e sabato 24 gennaio alle ore 21.00 andrà in scena “Ditegli sempre di sì” di Eduardo De Filippo, vivace commedia napoletana diretta da Domenico Pinelli, che sarà anche protagonista insieme a Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, con Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Silvia Salvadori ed Elena Starace. Scritta nel 1927 e successivamente rivista nel 1932, la commedia racconta con ironia e tenerezza la storia di Michele Murri, un uomo da poco uscito dal manicomio, apparentemente guarito, ma ancora prigioniero di una logica tutta sua. Nella sua mente ogni cosa deve seguire un ordine perfetto, razionale, geometrico: un modo di pensare che lo porta a travisare la realtà, scambiando per vero ciò che è solo immaginato. “Ditegli sempre di sì” è una macchina teatrale perfetta, costruita su ritmi serrati e situazioni paradossali, dove il confine tra ragione e follia si fa labile, e la comicità si intreccia a riflessioni profonde sulla natura dell’uomo e sulla percezione del reale. La pazzia è il vero motore comico della vicenda e diventa per De Filippo una lente attraverso cui osservare la fragilità umana. L’autore affronta il tema con la sua inconfondibile leggerezza, aprendo un varco sulla complessità delle relazioni e restituendone un ritratto universale, intriso di comicità, malinconia e grande umanità. A rendere viva questa commedia è un cast di interpreti di straordinaria bravura, capitanato da Domenico Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel, capaci di restituire con naturalezza e ritmo l’essenza del linguaggio eduardiano: una recitazione corale, vivace e sincera che dà voce a personaggi irresistibili, tanto divertenti quanto profondamente veri. «Portare in scena Eduardo De Filippo è una gioia – commentano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – “Ditegli sempre di sì” è un piccolo capolavoro in cui la follia diventa specchio della società, e in cui la bravura degli interpreti riesce a rendere viva e pulsante la parola eduardiana. Con questo spettacolo continuiamo a offrire al nostro pubblico una stagione di grande qualità, che valorizza i grandi autori e gli artisti che ne mantengono viva la forza».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia.

