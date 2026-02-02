Teatro, “L’avaro” di Molière con Enrico Guarneri a Modica

Modica – Grande attesa e grande risposta di pubblico per “L’avaro” di Molière, che arriva al Teatro Garibaldi di Modica con Enrico Guarneri nel ruolo dell’indimenticabile Arpagone. Vista la grande richiesta, è stata aggiunta una terza replica straordinaria, in programma domenica 8 febbraio alle ore 21.00, che si affianca agli spettacoli di sabato 7 febbraio alle ore 21.00 e domenica 8 febbraio alle ore 18.30. Lo spettacolo, diretto da Guglielmo Ferro, è uno dei titoli di punta della stagione di prosa e porta in scena un classico intramontabile capace di parlare ancora al presente. Scritta nel 1668, “L’avaro” è uno specchio lucidissimo dei rapporti umani e delle contraddizioni sociali. Al centro c’è Arpagone, incarnazione estrema dell’avidità e dell’ossessione per il denaro, che Guarneri interpreta con grande maestria, restituendone tutta la complessità: grottesco e umano, comico e al tempo stesso drammaticamente realistico. Un personaggio che fa ridere, ma che inquieta, perché riflette debolezze e paure ancora attuali. Tra matrimoni combinati, gelosie, intrighi e sotterfugi, la vicenda si svolge all’interno di un microcosmo domestico in cui amore e interesse economico si scontrano continuamente, dando vita a una comicità irresistibile, punteggiata da un retrogusto amaro. La regia di Guglielmo Ferro valorizza il testo con ritmo e intelligenza, giocando sull’equilibrio tra divertimento e riflessione, tra risata e critica sociale. Sul palco, accanto al grande Enrico Guarneri, un cast numeroso e affiatato composto da Rosario Marco Amato, Liborio Natali, Nadia De Luca, Emma Muni, Plinio Milazzo, Mario Opinato, Loredana Marino, Diana D’Amico, Gianni Fontanarosa e Ruggero Rizzuti. «“L’avaro” di Molière, nella regia di Guglielmo Ferro, rappresenta perfettamente il senso del percorso artistico che stiamo portando avanti – dichiarano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – un teatro capace di unire grandi testi, interpreti di primo piano e una forte risposta del pubblico. L’entusiasmo con cui lo spettacolo è stato accolto ci ha portati ad aggiungere una terza replica, segno di un interesse vivo e partecipato. Siamo felici di avere con noi Enrico Guarneri in un ruolo iconico come quello di Arpagone, perché dietro la risata si cela un messaggio profondamente attuale: riflettere su ciò che davvero conta nella vita, oltre l’ossessione per il denaro e il potere».

