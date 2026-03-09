Teatro: Moni Ovadia al Teatro Garibaldi di Modica con “Moby Dick” di Herman Melville

Modica – È Moni Ovadia lo straordinario protagonista del prossimo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Sabato 14 marzo alle ore 21.00 e domenica 15 marzo alle ore 18.30 prenderà vita “Moby Dick”, tratto dal celebre romanzo di Herman Melville, con la regia di Guglielmo Ferro. Uno spettacolo potente e visionario che narra l’epopea del capitano Achab e della sua ossessione per la balena bianca. Accanto a Moni Ovadia, sul palco, i bravissimi interpreti Matteo Milani, Giorgio Borghetti, Nicolò Giacalone, Pap Yeri Samb, Filippo Rusconi, Moreno Pio Mondì, Giuliano Bruzzese e Marco Delle Fratte. La vicenda segue il viaggio del Pequod, il vascello guidato dal capitano Achab, la cui esistenza è ormai dominata da un’unica, implacabile ossessione: inseguire e distruggere la balena bianca. La sua è una sfida che supera i confini della caccia e diventa una lotta contro il destino, contro i limiti stessi dell’uomo e contro le forze oscure dell’universo. A opporsi alla furia visionaria di Achab è Starbuck, primo ufficiale della nave, figura che incarna la prudenza e la coscienza morale, la voce della ragione che tenta invano di frenare l’odio cieco del comandante. I marinai del Pequod – Queequeg, Pip, Ismaele, Stubb, Tashtego, Perth – diventano parte di un coro tragico, in un susseguirsi di tempeste, canti, riti, preghiere e momenti di concitazione verso una deriva ineluttabile. Un racconto teatrale serrato e immersivo in cui il Pequod si trasforma nello spazio simbolico entro cui si consuma una tragedia collettiva. Nel corpo e nella voce di Moni Ovadia prende forma un racconto potente e viscerale, in cui non esiste redenzione: solo la fitta nebbia della perdizione e l’abisso nero in cui è la balena bianca, simbolo eterno del mistero e del limite umano.

«Con questo spettacolo – affermano la presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – il Teatro Garibaldi continua a portare a Modica grandi protagonisti della scena teatrale. L’intensità interpretativa di Moni Ovadia, guidato dalla regia di Guglielmo Ferro, darà vita a una delle storie più potenti della letteratura mondiale, capace ancora oggi di interrogare profondamente l’animo umano».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

