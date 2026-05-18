Teatro: Stefano Massini con il suo “La ricerca della felicità” chiude questa stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica

Modica – Sarà Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award (il più prestigioso riconoscimento del teatro statunitense) a chiudere la stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Il suo spettacolo “La ricerca della felicità” andrà in scena sabato 23 maggio alle ore 21.00 e domenica 24 maggio alle ore 18.30. Accompagnato dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini, Stefano Massini corona una stagione molto partecipata e apprezzata dal pubblico, che ancora una volta ha confermato il Teatro Garibaldi come presidio culturale vitale e punto di riferimento per il territorio. La pièce “La ricerca della felicità”, scritta, diretta e interpretata da Massini, affonda nel cuore di una delle parole più abusate e meno comprese del nostro tempo: felicità. Un monologo che si sviluppa come un viaggio emozionante, ironico e rocambolesco tra storie, testimonianze, personaggi e continui cambi di prospettiva. A segnarne il percorso è un vortice di interrogativi: che cos’è davvero la felicità? È un traguardo, un diritto, un’illusione? E soprattutto: siamo ancora liberi di essere infelici? Ne emerge un affresco lucido e attuale della nostra società, dominata – secondo la visione dell’autore – da un imperativo categorico: essere felici a tutti i costi. Un obbligo sociale che si traduce spesso in una messa in scena collettiva, in un “teatro della finzione” dove il sorriso diventa una maschera per non essere etichettati come perdenti. Con una cifra stilistica inconfondibile, fatta di ritmo serrato, narrazione coinvolgente e profondità analitica, Massini spinge il pubblico verso un interrogativo provocatorio: «Ma se allora la felicità, per paradosso, fosse proprio riuscire a essere felici della propria infelicità?».

«Chiudiamo questa stagione con uno spettacolo che è anche un invito a fermarsi, ascoltare, riflettere – affermano la presidente della Fondazione, Maria Monisteri, e il sovrintendente Tonino Cannata – un titolo capace di interrogare il presente e di lasciare il pubblico con una domanda aperta. Il successo di questi mesi, fatto di partecipazione e calore, ci conferma che il teatro è un luogo prezioso, uno spazio di confronto vivo. “La ricerca della felicità” è il modo migliore per salutarci, con profondità ma anche con quella leggerezza intelligente che contraddistingue il lavoro di Stefano Massini».

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

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