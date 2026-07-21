Teatro: Toti e Totino a Marina di Modica

Modica – Saranno Toti e Totino ad alzare il sipario sull’edizione 2026 di “In Teatro Aperto”, la stagione estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, con uno spettacolo organizzato dall’Associazione Francy Pop, il cui ricavato sarà devoluto alla Samot Ragusa. Sul palco dell’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica, uno dei principali punti di riferimento culturali della costa iblea, sabato 25 luglio alle 21.30 la storica coppia della comicità siciliana, formata da Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia, porterà in scena “Eccoci qua”. Lo spettacolo è un viaggio ironico tra i piccoli e grandi paradossi della quotidianità: personaggi, abitudini, mestieri, tic e contraddizioni diventano materia di una comicità brillante, costruita sul ritmo serrato dei dialoghi e sull’inconfondibile affiatamento che da decenni contraddistingue Toti e Totino. Attraverso gag e situazioni che strizzano l’occhio all’attualità, i due mattatori alternano momenti esilaranti e osservazioni di costume, coinvolgendo il pubblico con quella leggerezza intelligente e quello sguardo acuto sulla società che da oltre trent’anni conquistano il pubblico siciliano. La serata assume anche un forte valore solidale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Francy Pop, nata per custodire il ricordo del giovane Francesco Paolino, prematuramente scomparso. Il ricavato sarà devoluto alla Samot Ragusa ETS, che da anni opera sul territorio nel campo delle cure palliative, fornendo assistenza ai pazienti e sostegno alle loro famiglie. «Aprire la rassegna con Toti e Totino – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – significa inaugurare l’estate con il sorriso, ma anche con un appuntamento che porta con sé un importante messaggio di solidarietà. Siamo felici di ospitare una delle coppie comiche più amate della Sicilia, e di farlo accanto all’Associazione Francy Pop e alla Samot Ragusa Onlus, realtà che svolgono un lavoro prezioso per il nostro territorio». La prevendita dei biglietti è attiva al botteghino del Teatro Garibaldi e online.

La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio di Ragusa, di Banza Agricola Popolare di Sicilia, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione.

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