Teatro: tre repliche al Teatro Garibaldi di Modica per “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello con Pippo Pattavina

In scena il 6, 7 e 8 marzo.
di Redazione
Modica – A grande richiesta si aggiunge eccezionalmente una terza replica per “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello con il maestro del teatro Pippo Pattavina al Teatro Garibaldi di Modica. Oltre agli appuntamenti già previsti, lo spettacolo andrà in scena anche venerdì 6 marzo alle ore 21.00, anticipando le repliche di sabato 7 marzo alle ore 21.00 e domenica 8 marzo alle ore 18.30. Guglielmo Ferro firma la regia di uno dei testi più incisivi del repertorio pirandelliano, capace di parlare con forza anche al presente grazie alla sua lucida analisi delle dinamiche sociali, delle maschere che indossiamo e del prezzo, spesso scomodo, della verità. Pippo Pattavina, tra gli interpreti più autorevoli e amati della scena, dà vita a un Baldovino complesso, contraddittorio, ironico e profondamente umano. Il suo personaggio restituisce tutta la tensione morale e psicologica dell’opera, muovendosi su quella linea sottile che separa l’onestà autentica da quella imposta dalle convenzioni sociali. Al suo fianco un cast di grande livello composto da Francesca Ferro e da Debora Bernardi, Riccardo Maria Tarci, Giampaolo Romania, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi e Anastasia Caputo. Al centro della vicenda c’è, uomo lucido e disincantato, che accetta di contrarre un matrimonio di convenienza per salvare l’onore di una donna compromessa. Dovrebbe essere solo una formalità, un accordo tra adulti per mettere a tacere il chiacchiericcio. Ma quando Baldovino decide di interpretare il suo ruolo con rigore assoluto, pretendendo coerenza e verità da tutti, l’equilibrio si spezza, ed esplode tutta la potenza dell’umorismo pirandelliano. L’onestà diventa provocazione, atto di ribellione contro una società fondata su facciate, compromessi e ipocrisie. Si apre così una riflessione lucida e pungente su identità, verità, menzogna e responsabilità, temi oggi più che mai fragili e messi in discussione.
