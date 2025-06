Tecnici all’Asp: incarichi prorogati fino a dicembre 2025, ma adesso i concorsi

Ragusa – Cinque tecnici in proroga fino al 31 dicembre 2025, ma le carenze restano: l’Asp continua a fare i conti con una cronica mancanza di maestranze tecniche, a fronte di un apparato amministrativo sovradimensionato. La proroga degli incarichi riguarda cinque assistenti tecnici geometri, selezionati tramite concorso pubblico e già in servizio dall’agosto 2024.

Il reclutamento era nato da un’urgenza: la necessità di garantire manutenzione ordinaria, sicurezza degli impianti e risposte tempestive alle crescenti segnalazioni di non conformità nelle strutture sanitarie. A lanciare l’allarme, lo scorso anno, era stato il Direttore del Servizio tecnico, Pasquale Amendolaggine, con una nota del 29 luglio 2024. La richiesta aveva poi trovato accoglimento con la delibera n. 1612 del 3 agosto 2024, firmata dalla responsabile della UOC Risorse Umane, Rosaria Sigona.

Gli incarichi, inizialmente a tempo determinato con scadenza 31 dicembre 2024, sono stati ora prolungati per un altro anno – “salvo ulteriori proroghe”, recita la formula ricorrente. Il personale selezionato – Giorgio Sammito, Giovanni Cicero, Alessandro Galfo, Rosario Cannata e Paolo Nigro (quest’ultimo anche consigliere comunale di Modica) – è stato scelto tra i 28 idonei di una selezione pubblica che aveva attirato 70 candidati da tutta la Sicilia, ma che alla fine ha premiato solo profili modicani.

Da Piazza Igea filtrano segnali chiari: servono ulteriori rinforzi tecnici per far fronte a una mole di lavoro in costante crescita, ma – assicurano- ,si procederà con i concorsi, senza scorciatoie per entrare nella pubblica amministrazione.

