Tecnologia per i viaggi: 5 strumenti digitali che renderanno più facile il tuo viaggio in Italia

Viaggiare, sia per piacere che per affari, non deve essere una seccatura nel 2025. Il mercato dei gadget da viaggio è in continua espansione con opzioni di comunicazione mobile, localizzatori, navigatori e dispositivi per semplificare la routine e l’igiene. Da eSIM Italia con dati illimitati per il turismo ai dispositivi anti-smarrimento per i bagagli, dai un’occhiata a queste 5 cose da acquistare e utilizzare per viaggiare in Italia.

1. Uno smartphone eSIM

Verifica qui se il tuo smartphone è compatibile con le schede SIM virtuali e valuta l’acquisto di una eSIM per l’Italia. Mentre le schede SIM tradizionali richiedono l’acquisto fisico e l’installazione, la SIM da viaggio di Yesim.app è molto più comoda:

Seleziona un piano dati per l’Italia. Valuta i tipi di connessione prepagata o illimitata, seleziona il numero di giorni e gigabyte e verifica quanti paesi sono coperti dalla tua eSIM. Alcune possono connetterti a Internet in Europa, in diversi paesi limitrofi o persino in tutto il mondo (oltre 200 destinazioni). Scegli le funzionalità extra. Decidi se hai bisogno di un numero virtuale, una VPN, versioni di prova, ecc. La maggior parte degli operatori ti consente di provare la qualità della connessione prima di acquistare il piano. Paga online. Non è necessaria una carta di plastica per utilizzare le eSIM. Acquistala online e il tuo operatore ti invierà le istruzioni per l’installazione. Installa e attiva sul telefono. Attiva il piano con l’app ufficiale Yesim per Android e iPhone o scansiona il codice QR del piano tramite le impostazioni. In 5 minuti, la tua SIM card virtuale per l’Italia sarà attivata.

A proposito, le SIM virtuali non sono limitate agli smartphone. I nomadi digitali utilizzano SIM integrate nei loro laptop e lavorano online indipendentemente da dove si trovino. Gli appassionati di uno stile di vita attivo dovrebbero prendere in considerazione uno smartwatch compatibile con eSIM per contare i passi e utilizzare la navigazione GPS.

2. Beacon anti-smarrimento

Essere responsabili dei propri effetti personali durante un viaggio può essere stressante. I dispositivi anti-smarrimento sono piccoli localizzatori che puoi appendere a qualsiasi oggetto. L’utilizzo è elementare:

Installa l’app del produttore del beacon. Considera Xiaomi, Apple o HOCO come le scelte più popolari. Le app sono disponibili su App Store e Google Play. Acquista il dispositivo e attivalo con un pulsante. Il dispositivo attiverà il Bluetooth. Accendi il Bluetooth sul tuo smartphone e connettilo al localizzatore, proprio come si collega un normale auricolare o microfono. Se non riesci a trovare l’oggetto, attiva l’app. Questo attiverà un suono speciale sul beacon. Se l’oggetto si trova a più di 15 metri dallo smartphone, riceverai un segnale che indica che il segnale è interrotto, il che significa che il dispositivo è stato perso.

Questo funziona ancora meglio se lo smartphone è collegato a una SIM card virtuale. In tal caso, il dispositivo utilizzerà il GPS e mostrerà la posizione del dispositivo anti-smarrimento su una mappa, rendendo molto più facile ritrovarlo. La scheda SIM da viaggio carica anche i dati precedenti, consentendo di tracciare il percorso degli oggetti nelle ultime ore.

3. Un powerbank con grande capacità

Non c’è niente di peggio che rimanere senza batteria nel momento sbagliato. Quando si sceglie un powerbank, prestare attenzione a due dettagli:

Capacità. Un dispositivo da 10.000 mAh sarà sufficiente per ricaricare il tuo smartphone 2-2,5 volte. Se viaggi con un laptop, dai la priorità ai caricabatterie con almeno 20.000 mAh. Porte di ingresso. Assicurati che ci siano diverse porte, in modo che il caricabatterie sia compatibile con i tuoi dispositivi: USB, USB-C, Micro-USB e Lightning sono le più comuni. Dimensioni e peso. I powerbank con una maggiore capacità sono più grandi e ingombranti. Questo aspetto può essere fondamentale se viaggi leggero, fai un’escursione in Italia o viaggi solo con il bagaglio a mano.

A proposito, alcune compagnie aeree hanno un limite alla capacità dei powerbank, nella maggior parte dei casi fino a 30.000 mAh. Le informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale o sull’app della tua compagnia aerea.

4. Bottiglie d’acqua autopulenti

Idealmente, ogni viaggiatore dovrebbe portare con sé una scorta d’acqua per il volo, le passeggiate, le visite di nuovi luoghi, le escursioni nella natura, i lunghi viaggi in auto e così via. Tuttavia, non è sempre possibile calcolare con precisione la quantità di acqua potabile necessaria. Il marchio LARQ ha introdotto delle bottiglie innovative dotate del cosiddetto filtro “Nano Zero”. Basta riempirle con acqua di sorgente o del rubinetto e il filtro la purifica, rendendola potabile senza preoccupazioni. In media, un filtro di questo tipo può purificare 1000-2000 litri d’acqua.

In realtà, tecnologie simili esistono anche in altre marche: LifeSaver, Smart Vacuum, ecc. Scegliete in base alle vostre esigenze e al vostro budget.

5. Adattatore da viaggio

Le stazioni di ricarica per viaggiatori includono una varietà di ingressi per cavi: Lightning, USB-C, Micro-USB e così via. Il dispositivo stesso si collega a una presa di corrente. Inoltre, la maggior parte degli adattatori dispone di ingressi per diversi tipi di prese. In questo modo potrete sempre ricaricare i vostri dispositivi (smartphone, tablet, laptop, cuffie, localizzatori anti-smarrimento), indipendentemente dal tipo di caricabatterie che avete.

Questo può essere particolarmente utile per i turisti che arrivano in Italia dal Nord America, dall’Asia e da altri continenti.

Considerazioni finali

L’idea alla base del tech travel non è quella di concentrarsi sul trasporto dei bagagli e sull’apprendimento di nuove tecnologie. Al contrario, l’obiettivo è quello di viaggiare con piacere e trarne vantaggio, mentre i gadget svolgono le attività di routine al posto vostro. Godetevi il viaggio e la connettività grazie alle schede SIM da viaggio che vi connettono a Internet, lasciate che gli altri gadget facilitino la vostra routine quotidiana e realizzate i vostri piani di viaggio.

