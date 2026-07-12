Teddy Reno compie 100 anni

Il cantante e produttore discografico (vero nome Ferruccio Merk Ricordi) è nato a Trieste l'11 luglio 1926

Teddy Reno ieri ha festeggiato un compleanno importante: compie 100 anni. È nato a Trieste l’11 luglio 1926 (Ferruccio Merk Ricordi all’anagrafe), figlio di Paola Sanguinetti e dell’ingegnere Giorgio Merk von Merkenstein, che negli anni Trenta fu costretto dal regime fascista a cambiare il cognome in Ricordi. E questa non è l’unica curiosità.

Nel 1938 Teddy Reno si esibì per la prima volta in pubblico – con la canzone «Tu sei la musica» – ad un concorso per artisti dilettanti che si tenne a Rimini. Dopo la guerra esordì a Radio Trieste, lanciando – con l’orchestra del maestro Guido Cergoli – la canzone «Eterno ritornello (Te vojo ben)».

Nel 1946 Teddy Reno fece una tournée in Germania con l’orchestra di Teddy Foster. In quel periodo coniò e iniziò ad usare il suo nome d’arte: adottò il nome del direttore d’orchestra britannico e come cognome si ispirò al fiume Reno.

Nel 1948 Teddy Reno fondò una casa discografica, la CGD («Avevo chiamato la mia società Compagnia Generale del Disco», raccontava), con cui pubblicò i suoi lavori. La vendette nel 1958 all’editore musicale Ladislao Sugar. Nel 1961 fondò una nuova etichetta, la Galleria del Corso, con la quale lanciò – tra gli altri – Bruno Lauzi.

Nel 1953 Teddy Reno partecipò al Festival di Sanremo, classificandosi secondo e terzo (con i brani Campanaro e Lasciami cantare una canzone). Tra il 1956 e il 1958 Reno si dedicò anche alla tv. Nel 1959 vinse il Festival di Napoli con «Sarrà chissà» di Murolo.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Teddy Reno è stato attivo anche al cinema, tra musicarelli e commedie. Ha recitato più volte con Totò e Peppino De Filippo (ad esempio in «Totò, Peppino e la… malafemmina» di Camillo Mastrocinque, 1956).

Teddy Reno incontrò Rita Pavone nel 1962: grazie alla vittoria del Festival degli Sconosciuti di Ariccia (ideato da Reno nel 1961) lei aveva ottenuto un provino alla Rca a Roma, sulla via Tiburtina. Reno diventò suo manager e poi sbocciò l’amore. La coppia però fu molto chiacchierata: lui era sposato con la produttrice cinematografica Vania Protti (ottenne in seguito il divorzio in Messico, in Italia divorziò nel 1971), e aveva anche 19 anni più di lei. La coppia, convolata a nozze il 15 marzo 1968 a Lugano in Svizzera (e poi in Italia nel 1971), ha avuto due figli: Alessandro (1969, oggi giornalista) e Giorgio (1974, oggi compositore e musicista).

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