Moda e Gossip
|
12/07/2026 09:43

Teddy Reno compie 100 anni

Il cantante e produttore discografico (vero nome Ferruccio Merk Ricordi) è nato a Trieste l'11 luglio 1926

di Redazione

Teddy Reno ieri ha festeggiato un compleanno importante: compie 100 anni. È nato a Trieste l’11 luglio 1926 (Ferruccio Merk Ricordi all’anagrafe), figlio di Paola Sanguinetti e dell’ingegnere Giorgio Merk von Merkenstein, che negli anni Trenta fu costretto dal regime fascista a cambiare il cognome in Ricordi. E questa non è l’unica curiosità.

Nel 1938 Teddy Reno si esibì per la prima volta in pubblico – con la canzone «Tu sei la musica» – ad un concorso per artisti dilettanti che si tenne a Rimini. Dopo la guerra esordì a Radio Trieste, lanciando – con l’orchestra del maestro Guido Cergoli – la canzone «Eterno ritornello (Te vojo ben)».

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Nel 1946 Teddy Reno fece una tournée in Germania con l’orchestra di Teddy Foster. In quel periodo coniò e iniziò ad usare il suo nome d’arte: adottò il nome del direttore d’orchestra britannico e come cognome si ispirò al fiume Reno.

Nel 1948 Teddy Reno fondò una casa discografica, la CGD («Avevo chiamato la mia società Compagnia Generale del Disco», raccontava), con cui pubblicò i suoi lavori. La vendette nel 1958 all’editore musicale Ladislao Sugar. Nel 1961 fondò una nuova etichetta, la Galleria del Corso, con la quale lanciò – tra gli altri – Bruno Lauzi.

Nel 1953 Teddy Reno partecipò al Festival di Sanremo, classificandosi secondo e terzo (con i brani Campanaro e Lasciami cantare una canzone). Tra il 1956 e il 1958 Reno si dedicò anche alla tv. Nel 1959 vinse il Festival di Napoli con «Sarrà chissà» di Murolo.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta Teddy Reno è stato attivo anche al cinema, tra musicarelli e commedie. Ha recitato più volte con Totò e Peppino De Filippo (ad esempio in «Totò, Peppino e la… malafemmina» di Camillo Mastrocinque, 1956).

Teddy Reno incontrò Rita Pavone nel 1962: grazie alla vittoria del Festival degli Sconosciuti di Ariccia (ideato da Reno nel 1961) lei aveva ottenuto un provino alla Rca a Roma, sulla via Tiburtina. Reno diventò suo manager e poi sbocciò l’amore. La coppia però fu molto chiacchierata: lui era sposato con la produttrice cinematografica Vania Protti (ottenne in seguito il divorzio in Messico, in Italia divorziò nel 1971), e aveva anche 19 anni più di lei. La coppia, convolata a nozze il 15 marzo 1968 a Lugano in Svizzera (e poi in Italia nel 1971), ha avuto due figli: Alessandro (1969, oggi giornalista) e Giorgio (1974, oggi compositore e musicista).

© Riproduzione riservata

Consigliati