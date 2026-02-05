Telefoni down a Scicli, giornata da incubo

Scicli – Down per Wind 3, Very Mobile e internet fisso di Telecom, oltre che per Vodafone. Ha funzionato solo Tim oggi a Scicli e anche l’ufficio postale è andato in affanno per via dei problemi di connessione alla rete fissa.

Mattinata complicata per cittadini, uffici e attività commerciali di Scicli, rimasti improvvisamente senza rete telefonica e connessione internet. Il blackout, che ha interessato sia la telefonia mobile sia le linee domestiche, ha creato disagi diffusi in tutta la città, con segnalazioni arrivate da diversi quartieri.

Fin dalle prime ore del giorno gli utenti hanno denunciato l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate, inviare messaggi, navigare online o utilizzare servizi essenziali come posta elettronica, pagamenti digitali e piattaforme di lavoro. Anche scuole, negozi e uffici pubblici hanno registrato difficoltà operative, con rallentamenti e impossibilità di svolgere alcune attività.

Verso mezzogiorno la situazione ha mostrato qualche timido miglioramento: in alcune zone la rete è tornata a funzionare a singhiozzo, consentendo almeno la ricezione di messaggi o un accesso limitato alla connessione dati. Ma per molti utenti il servizio è rimasto instabile per gran parte della giornata.

È probabile che il guasto sia stato causato da lavori lungo la rete dorsale.

