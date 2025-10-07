Attualità
|
07/10/2025 10:45

Telelaser a Ragusa, ecco dove e quando sarà collocato in ottobre

Da oggi e fino al 31 ottobre

di Redazione

Meteo: Ragusa 21°C Meteo per Ragusa

Ragusa – La Polizia Municipale di Ragusa comunica che fino al 31 ottobre 2025 in alcune strade potranno essere effettuati controlli della velocità con apparecchiatura Telelaser, al fine di tutelare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti.

Ecco dove e quando:

Martedì 7 ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Montale.

Mercoledì 8 ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Giovedì 9 ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Venerdì 10 ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone.

Sabato 11 ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via A. Grandi.

Lunedì 13 ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Martedì 14 ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone.

Mercoledì 15 ottobre 2025
via A. Grandi;
S.P. 25 – c.da Cerasella (centro abitato) km 18+200.

Giovedì 16 ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Venerdì 17 ottobre 2025
via Montale;
via Giovanni Leone.

Sabato 18 ottobre 2025
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700;
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300).

Lunedì 20 ottobre 2025
via A. Grandi;
c.da Cerasella (centro abitato) km 18+200.

Martedì 21 ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Montale.

Mercoledì 22 ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Giovedì 23 ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
c.da Cerasella (centro abitato) km 18+200.

Venerdì 24 ottobre 2025
via Giovanni Leone;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Sabato 25 ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via A. Grandi.

Lunedì 27 ottobre 2025
c.da Cerasella (centro abitato) km 18+200;
via Montale.

Martedì 28 ottobre 2025
via A. Grandi;
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Mercoledì 29 ottobre 2025
via Montale;
c.da Cerasella (centro abitato) km 18+200.

Giovedì 30 ottobre 2025
S.P. 25 – c.da Camemi (centro abitato km 15+300);
via Fieramosca S.P. 60 da km 0 a km 4+700.

Venerdì 31 ottobre 2025
via A. Grandi;
via Giovanni Leone.

© Riproduzione riservata

Consigliati