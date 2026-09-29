Tempesta Austen in arrivo, svolta meteo: temporali, vento forte e drastico calo delle temperature

Non ha ancora un nome la tempesta atlantica che nel corso dei prossimi giorni punterà l’Europa occidentale. Ma in accordo con la lista stilata dal Met Office potrebbe essere Austen, la prima dell’autunno. Un ciclone extra tropicale il cui minimo barico viene stimato fino a valori sotto i 950Hpa, un record potenziale per settembre.

Se questo vortice porterà venti di tempesta e maltempo soprattutto sul Regno Unito, poco più a est regnerà sovrano l’anticiclone sub tropicale, per nulla disturbato da questa azione. Una grossa porzione d’Europa centrale e settentrionale risulterà influenzata da questo robusto campo barico e l’Italia è tra le Nazioni più protette.

Le previsioni per la settimana

Tempo stabile quindi sul nostro territorio con pochi disturbi, da un lato collegati a qualche infiltrazione umida atlantica e dall’altro da refoli più freschi da est associati ad un’area depressionaria tra il Mar Nero e il Mediterraneo orientale. Intorno a metà settimana una perturbazione atlantica si avvicinerà al nostro Paese, ma secondo i modelli non riuscirà a demolire l’anticiclone portando solo un parziale aumento delle nubi e delle sporadiche piogge.

© Riproduzione riservata