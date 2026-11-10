Tempesta Charles in arrivo, temporali violenti e calo delle temperature

La nuova tempesta Charles si appresta a colpire la Spagna dopo la perturbazione Bruna. Secondo i quotidiani iberici, Maiorca ne subirà l’impatto maggiore. Forti piogge e venti intensi sull’isola. Jorge Rodríguez, portavoce dell’Agenzia meteorologica statale (Aemet) per le Isole Baleari, afferma che le condizioni più intense sono previste tra mercoledì sera e giovedì. Ma il maltempo arriverà anche in Italia.

Le condizioni meteorologiche inizieranno a peggiorare mercoledì, secondo Majorca Daily Bulletin, con un aumento della nuvolosità che lascerà spazio a un cielo coperto. Sono previste piogge e rovesci nel pomeriggio e in serata, potenzialmente intensi in alcune zone e occasionalmente accompagnati da temporali. Rodríguez prevede che la tempesta Charles raggiungerà le Isole Baleari nelle prime ore di mercoledì e giovedì, portando piogge più intense e venti più forti.

L’origine della nuova perturbazione è l’ingresso di correnti atlantiche umide e instabili. «La tempesta arriverà da noi giovedì come perturbazione atlantica – spiega al Messaggero il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara -, però sarà minore l’intensità rispetto alla Spagna».

«Avremo maltempo soprattutto al centro-nord con piogge e rovesci anche molto abbondanti accompagnati da venti forti di scirocco, libeccio con raffiche anche di oltre 80-90 all’ora», prosegue Ferrara. «Mareggiate sulle coste soprattutto del centro-sud, ma anche sull’Adriatico, sulla Liguria, insomma, una giornata di maltempo. Al sud qualche pioggia o rovescio più di striscio rispetto al centro-nord».

«Tra venerdì e sabato la perturbazione potrebbe portare invece dei rovesci più incisivi anche al sud, mentre un lento miglioramento al centro-nord, sebbene con piogge residue, contestualmente ad un generale calo delle temperature con ingresso di aria più fredda soprattutto al centro-nord e la rotazione dei venti da maestrale a ponente». «Diciamo che questa tempesta, appunto, dovrebbe raggiungerci giovedì sotto forma di intensa perturbazione atlantica, anche se non più tempesta, però comunque un peggioramento importante, soprattutto per il centro-nord».

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