Tempistiche e trasparenza del bando amministrativi Iblea Acque, ci scrive un lettore

Invisibilità sui canali social e sui portali d’impiego generali: Sebbene l’avviso figurasse sul sito aziendale, come mai sui canali social ufficiali di Iblea Acque non è stata fatta alcuna menzione di questa specifica ricerca di personale? Effettuando inoltre una semplice ricerca sul web o sul portale principale di Randstad Italia S.p.A. (società incaricata della gestione della prima fase di selezione), l’annuncio non compare tra le normali offerte di lavoro per la provincia di Ragusa, risultando collocato soltanto su un sottodominio tecnico separato ( selezione.pa.randstad.it ) raggiungibile, in sostanza, solo da chi fosse già in possesso del link diretto presente nel bando.

Disparità di trattamento: Perché, a differenza della selezione per gli operai — alla quale è stata data ampia ed efficace diffusione —, la ricerca di personale amministrativo ha avuto un iter comunicativo così riservato?