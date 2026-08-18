Tempistiche e trasparenza del bando amministrativi Iblea Acque, ci scrive un lettore

Riceviamo da Sergio Pagano e pubblichiamo.
di Lettera firmata
Ragusa – Gentile Redazione di RagusaNews,
scrivo questa nota in merito al vostro recente articolo riguardante le selezioni di personale indette da Iblea Acque S.p.A. https://www.ragusanews.
Da cittadino e lettore attento, non posso fare a meno di pormi alcune opportune domande sulla gestione della comunicazione attorno a questi bandi:
. Mancata diffusione tempestiva: Come mai la notizia del concorso per il personale amministrativo viene segnalata a mezzo stampa solo a bando ormai chiuso e con i termini già scaduti?
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Invisibilità sui canali social e sui portali d’impiego generali: Sebbene l’avviso figurasse sul sito aziendale, come mai sui canali social ufficiali di Iblea Acque non è stata fatta alcuna menzione di questa specifica ricerca di personale? Effettuando inoltre una semplice ricerca sul web o sul portale principale di Randstad Italia S.p.A. (società incaricata della gestione della prima fase di selezione), l’annuncio non compare tra le normali offerte di lavoro per la provincia di Ragusa, risultando collocato soltanto su un sottodominio tecnico separato (
selezione.pa.randstad.it) raggiungibile, in sostanza, solo da chi fosse già in possesso del link diretto presente nel bando.
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Disparità di trattamento: Perché, a differenza della selezione per gli operai — alla quale è stata data ampia ed efficace diffusione —, la ricerca di personale amministrativo ha avuto un iter comunicativo così riservato?
Trattandosi di una società in house gestita con risorse pubbliche, la massima trasparenza, l’accessibilità delle informazioni e la tempestività nell’informare la cittadinanza dovrebbero essere requisiti imprescindibili per garantire a tutti pari opportunità di accesso.
Ritenendo che queste «coincidenze agostane» meritino un’attenta riflessione, vi chiedo di valutare la pubblicazione di questa mia lettera per stimolare un opportuno e pubblico chiarimento da parte dei vertici di Iblea Acque S.p.A.
Ringraziandovi per lo spazio che vorrete concedermi, porgo cordiali saluti.
Sergio Pagano
Nella foto l’amministratore di Iblea Acque ing. Stefano Guccione
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