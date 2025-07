Calo termico al Nord, caldo in Sicilia: domenica un bollino rosso

Condividi "Temporali e grandine, ma non al Sud" sui social

La canicola ha i giorni contati, ma non al Sud. Secondo le previsioni di 3B Meteo, le condizioni cambieranno bruscamente già nel weekend a partire dalle regioni settentrionali, in particolare nella giornata di domenica. Se al Nord, già tra la notte e il primo mattino di sabato, è attesa una certa instabilità in movimento con rovesci e temporali a tratti forti e la consueta formazione dei temporali sull’arco alpino, sul resto d’Italia le condizioni si manterranno più stabili con caldo sempre molto intenso. Locali rovesci di calore sono attesi sulle zone interne delle isole maggiori. Domenica al Nord arriveranno forti temporali con grandine. Domenica i bollini rossi nelle città italiane si dimezzeranno scendendo a sette dai 15 di sabato. Le città bollino rosso saranno Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Palermo, Perugia, Pescara. Bari, Cagliari, Messina e Reggio Calabria risultano con il bollino arancione; il resto delle città italiane sono contrassegnate con il bollino giallo e c’è anche un bollino verde a Venezia.

© Riproduzione riservata