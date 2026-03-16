Tenta di dare fuoco a un negozio, bloccato un migrante

Vittoria – Momenti di tensione domenica sera nei pressi dello stadio comunale di Vittoria. Un uomo di origine extracomunitaria ha tentato di appiccare il fuoco all’ingresso di un negozio di prodotti per l’igiene e la casa situato in via Alfredo Cappellini.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche del caso.

La strada è stata chiusa al traffico e transennata per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi tecnici.

Non si registrano feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni del gesto

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