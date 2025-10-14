Tenta di rubare in chiesa, parroco lo insegue e lo fa arrestare

Catania – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 38enne catanese per tentato furto all’interno di una chiesa, nei pressi di Piazza Santa Maria di Gesù, nel capoluogo etneo. I poliziotti sono intervenuti in seguito alla segnalazione del parroco, che ha sorpreso l’indagato mentre rovistava prima tra gli effetti personali dei fedeli e poi nei cassetti degli uffici.

L’uomo, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, una volta scoperto, si è allontanato velocemente, ma è stato inseguito fuori dalla chiesa dal parroco, già al telefono con la Polizia di Stato. Il sacerdote è riuscito a fermarlo e a consegnarlo agli agenti. L’azione furtiva è stata interamente ripresa dall’impianto di videosorveglianza della chiesa.

Le registrazioni sono state acquisite dai poliziotti, che dopo averle visionate, hanno proceduto anche a ricevere le querele delle vittime. Gli agenti hanno arrestato per tentato furto il 38enne, che è finito ai domiciliari. Il gip ha disposto nei confronti dell’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata