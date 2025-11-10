Tenta furto in palestra, cade e muore

Catania – Un uomo di età compresa tra i 30 e 40 anni è stato trovato senza vita nella palestra di via Zurria a Catania, dove ieri sera fino a tardi si è giocata una partita di basket. Secondo una prima ricostruzione della polizia, sul posto con la scientifica, ha tentato di introdursi nella struttura nel corso della notte per rubare qualcosa ma è caduto dal tetto precipitando per diversi metri. Il cadavere è stato trovato dagli addetti all’impianto.

Si ipotizza che stesse tentando di rubare cavi di rame.

© Riproduzione riservata