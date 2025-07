Modica – È successo ieri sulla statale Modica-Pozzallo, dove un agente della Polizia di Stato fuori servizio ha sventato un tentato suicidio di un giovane modicano di 23 anni.

L’uomo era in transito in auto con la propria famiglia quando ha intuito la tragedia che si stava consumando e ha chiamato i colleghi del Commissariato di Modica per dissuadere il giovane dall’insano gesto.

© Riproduzione riservata