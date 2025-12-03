Tentata rapina ad un supermercato di Ragusa, la Polizia arresta un giovane vittoriese

Vittoria – Gli agenti della Questura di Ragusa, appartenenti al Commissariato di Comiso e alla Squadra Mobile, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un 22enne vittoriese, indagato, in concorso, per i reati di tentata rapina e furto aggravato.

Le indagini hanno permesso di individuare il giovane come uno dei due autori della tentata rapina commessa il 22 ottobre 2024 ai danni del supermercato “ Despar ” di viale dei Platani, a Ragusa, nonché del furto nello stesso giorno, a Comiso, di un ciclomotore Piaggio utilizzato per perpetrare il fatto delittuoso. L’identificazione è stata possibile anche grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, che hanno consentito di risalire a uno dei responsabili dei fatti.

All’esito del grave quadro indiziario, il G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso il provvedimento cautelare, prontamente eseguito, per cui l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione con applicazione del braccialetto elettronico.

