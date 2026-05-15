Tentato furto su uno yacht e i turisti “salpano”

Siracusa – Momenti di apprensione per gli ospiti di un’imbarcazione battente bandiera delle Isole Cayman ormeggiata alla banchina del Foro Italico di Siracusa. Ignoti, approfittando delle ore notturne, sarebbero riusciti a salire a bordo dello yacht nonostante la scaletta fosse stata ritirata. L’episodio risale a circa una settimana fa, ma la notizia è emersa soltanto nelle ultime ore grazie alla segnalazione di un operatore marittimo, che ha evidenziato il crescente disagio tra i diportisti che scelgono Siracusa come tappa delle proprie vacanze.

A scoprire la intrusione è stato il personale di bordo, dopo aver notato movimenti sospetti nelle registrazioni delle telecamere dell’imbarcazione. Non sarebbe stato sottratto nulla, ma l’episodio ha scosso gli ospiti che hanno lasciato la città d’Archimede poco dopo l’accaduto.

© Riproduzione riservata