Tentato omicidio a Scoglitti, ferito alle spalle davanti a una donna

Vittoria – Tentato omicidio stamani intorno alle 8 in zona costa Esperia a Vittoria, dove un uomo è stato attinto da colpo di arma da fuoco esploso da un ignoto. L’uomo era in auto in compagnia di una donna che atterrita ha assistito all’attentato.

Ad avvicinarsi all’auto un uomo che ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto alle spalle la vittima che è stata trasportata d’urgenza al Guzzardi di Vittoria.

Indaga la Polizia.

